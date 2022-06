La banda delle Fiat Panda continua a colpire: la polizia recupera due vetture La banda messa in fuga dai poliziotti. i ladri avevano appena rubato due macchine a rione Mazzini

La banda delle Fiat Panda continua a colpire. La notte scorsa, in via Basile, a rione Mazzini, due colpi sono stati sventati dalla sezione Volanti della polizia di Avellino. Grazie agli agenti già in servizio per i normali controlli, la banda è stata costretta a fuggire, abbandonando due Fiat Panda, trafugate poco prima.

Il recupero delle vetture però non è stato semplice. I poliziotti dopo aver intercettato la banda composta da almeno 4 persone, specializzate in furti di auto, ha cominciato a seguirla. I ladri avevano appeno forzato la portiera di una Fiat Panda, parcheggiate in via Basile. La Volante è riuscita a intercettare la prima macchina e ha cominciato a pedinarla. Ne è nato un inseguimento, alla fine il conducente è stato costretto ad abbandonare la vettura ed è fuggito a piedi per le campagne circostanti, facendo perdere le tracce.

A pochi metri di distanza un'altra Panda, oggetto di furto, è stata ritrovata parcheggiata con la portiera aperta. Della banda nessuna traccia, ma almeno le due vetture sono state restituite ai legittimi proprietari.