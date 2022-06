L'ex Avellino Tacconi rivede la luce, intervento ok: inizia la riabilitazione Il 65enne ex portiere di Juve, Genoa e Avellino è stato sottoposto a un nuovo intervento

Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi.

Come annunciato dal figlio, il 65enne ex portiere di Juve, Genoa e Avellino è stato sottoposto a un nuovo intervento presso l'ospedale di Alessandria, dove è ricoverato dallo scorso 23 aprile a seguito di un'emorragia cerebrale.

"Abbiamo eseguito ieri mattina un intervento per svincolare Stefano dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l'emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione - spiega in una nota Andrea Barbanera, direttore della struttura di Neurochirurgia, che sta trattando Tacconi - Non si è quindi trattato di un'operazione dovuta a una complicanza del suo stato di salute, ma una conclusione già prevista del suo percorso di cura. Ora dovrà affrontare alcuni giorni di decorso post-operatorio e poi, se non ci saranno complicazioni, potrà iniziare la riabilitazione".