Incidente in galleria a Solofra, strada chiusa: traffico deviato verso Serino Il tunnel è già interessato dai lavori. Traffico paralizzato

Incidente in galleria a Solofra. Traffico bloccato e deviazione della circolazione verso Serino. L’incidente è avvenuto sotto il tunnel Monte Pergola già interessato dai lavori di rifacimento, in direzione Salerno. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia per i rilievi e i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e una squadra del comando di Mercato San Severino. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

Chi proviene da Salerno è consigliata l'uscita Montoro. Mentre da Avellino il traffico è diretto su Serino.

In aggiornamento.