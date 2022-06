Spaccia cocaina e hashish davanti al bar a Sant'Angelo dei Lombardi: arrestato Un giovane è stato arrestato dai carabinieri per spaccio e resistenza

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto un ventenne del posto per “Detenzione illecita di sostanze stupefacenti” e “resistenza

a Pubblico Ufficiale”. È accaduto ieri pomeriggio a Sant’Angelo dei Lombardi. La pattuglia era impegnata in un servizio di perlustrazione del centro abitato, quando ha notato un giovane in atteggiamento sospetto nei pressi di un bar: questi, vedendo i militari avvicinarsi, al fine di eludere l’eventuale controllo, li spintona e scappa a piedi. Prontamente inseguito e bloccato dai Carabinieri, all’esito di perquisizione il ragazzo è stato trovato in possesso di una decina di grammi di sostanza stupefacente tra cocaina e hashish, nonché di un bilancino di precisione. Il ventenne è stato quindi dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari.