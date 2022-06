Avellino, dramma in pieno centro: nordafricano trovato privo di sensi L'uomo è stato soccorso nei pressi del chiesa del Rosario da vigili urbani e 118. Caso da chiarire

Forse è stato il caldo oppure un improvviso calo di zuccheri. Fatto sta che un extracomunitario è collassato nel centro di Avellino, nei pressi della chiesa del Rosario. L'uomo, un nordafricano, avrebbe dovuto raggiungere uno studio legale situato in un fabbricato di via Malta, traversa del Corso Vittorio Emanuele, per risolvere alcune questioni burocratiche relative al suo permesso di soggiorno. E' stato lanciato subito l'allarme da alcuni cittadini di passaggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando municipale di Avellino. E' stato necessario anche richiedere i soccorsi da parte di una equipe del 118. Inizialmente si pensava che l'extracomunitario fosse rimasto vittima di un pestaggio. Negli ultimi giorni sono sempre più numerose le segnalazioni di extracomunitari che vagano in città senza una meta oppure che stazionano davanti ai supermercati come accade a Corso Europa e in via Pionati. Ma il fenomeno non sembra interessare le istituzioni...