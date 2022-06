Rubano auto in via Gramsci. Fiat Panda, 500 e Ypsilon: le preferite dai ladri Avellino, i ladri hanno rubato una Fiat Panda con il metodo del tamponamento

Ancora furti di auto in città. Questa volta è accaduto in via Gramsci, traversa che collega Corso Europa con via Pironti. Qui i ladri giunti a bordo di una Punto hanno intercettato una Fiat Panda, dopo aver forzato la serratura e utilizzando il metodo del tamponamento forzato, l’hanno spinta per metterla in moto e sono fuggiti via. Il furto è avvenuto in pochi minuti, sotto gli occhi di alcuni cittadini, che hanno lanciato l’allarme. Sul posto la polizia che ha avviato le indagini. Visionate le telecamere della control room per cercare di identificare la vettura utilizzata dai ladri, ma al momento non c’è traccia.

Le auto più gettonate dai ladri continuano ad essere le Fiat Panda: vengono rubate per la vendita dei pezzi di ricambio o per essere piazzate sul mercato nero. Non deve sorprendere, quindi, che ad occupare i primi posti della classifica delle auto più rubate siano i modelli più venduti, e tanti del gruppo Fiat: Panda, Cinquecento e Lancia Ypsilon.