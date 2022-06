Si insedia il Coa al Foro di Nola, i saluti dell'avvocato D'Agostino Al termine del suo mandato ministeriale da commissario straordinario

L'avvocato avellinese Biancamaria D'Agostino conclude la sua esperienza da commissario straordinario al Foro di Nola e nel suo ultimo giorno ha voluto salutare i suoi colleghi.

«Con l’insediamento del nuovo C.O.A. – cui formulo i migliori auguri di proficuo lavoro – volge al termine il mio mandato ministeriale, svolto con impegno e passione per l’avvocatura, in un clima di prevalente collaborazione e portato a compimento con tempestivita` anche grazie all’instancabile lavoro di squadra dei miei validi sub commissari delegati: avvocati Fiorella Loria, Michela Rega, Massimiliano Castellone, Antonio Pelliccia e Tommaso Tafuro, che ringrazio vivamente per aver raggiunto con successo tutti gli obiettivi prefissati, ma soprattutto per aver condiviso appieno i valori etici e deontologici posti alla base del servizio reso al Foro nolano, in un momento di notevole difficolta` dello stesso. Ringrazio i dipendenti dell’Ordine degli Avvocati dott. Salvatore Esposito e Sig.ra Loredana Rega per la pazienza e l’abnegazione con cui hanno svolto il loro lavoro e la capacita` risolutiva dimostrata in un periodo eccezionale per questo Foro.

Ringrazio le Commissioni elettorali e tutti i colleghi che hanno, a vario titolo, fornito un aiuto concreto al Commissario ed al suo ufficio nell’interesse della classe forense, dimostrando grande senso di responsabilita` e sensibilita`.

Porto con me un bagaglio colmo di affetto ed amicizia per i tanti straordinari rapporti umani instaurati in questi mesi e saluto tutti Voi colleghi del nobile Foro Bruniano con viva cordialita`».