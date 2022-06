Deteneva un fucile con matricola abrasa: assolto dal tribunale di Avellino L'uomo è stato difeso dall'avvocato Gaetano Aufiero

Assolto con formula piena. Questa la sentenza per G.V., di Avellino. La polizia, in seguito alle indagini per l'attentato a Francesco Liotti, durante le perquisizioni, gli trovarono a casa un fucile con matricola abrasa e quindi di provenienza illecita. Il pm aveva chiesto 6 anni di reclusione, invece il giudice del tribunale di Avellino, lo ha mandato assolto con la sola condanna al pagamento di 150 euro per una contravvenzione. L'uomo è stato difeso in aula dall'avvocato Gaetano Aufiero.