Maltempo in Campania, allagamenti a Napoli: criticità tra Sannio e Irpinia 70 interventi effettuati dai vigili del fuoco da ieri pomeriggio nelle province d Sannio e Irpinia

Acquazzoni, temporali e pioggia battente hanno interessato da ieri pomeriggio un larga porzione della Campania.

L'acquazzone abbattutosi a Napoli e provincia ha provocato allagamenti nella zona orientale del capoluogo, in particolare a ridosso del Rione Luttazzi, e a via Posillipo. Allagamenti sono stati segnalati in particolare a Cicciano.

Ma e' tra Sannio e Irpinia che si registrano le criticita'. Sono 70 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dal primo pomeriggio di ieri nelle province di Benevento e Avellino, come scrivono su Twitter gli stessi caschi rossi.

La situazione piu' critica e' a Paolisi, comune del Beneventano in cui e' in azione la Protezione civile regionale per smottamenti e colate di fango nelle strade che hanno invaso anche i primi piani delle abitazioni. Si è lavorato spalando i detriti e drenando con le pompe l'acqua che si e' insinuata nei locali a piani bassi. Fango nelle case anche a Rotondi, nell'Avellinese. La situazione viene monitorata costantemente.