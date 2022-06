Boato nella notte a Solofra: bomba carta davanti ad un negozio in via Casa Papa Si indaga sull'attentato di questa notte a Solofra

Un potente boato la scorsa notte ha svegliato i cittadini di Solofra. Una bomba carta è stata piazzata davanti ad un negozio, ed è esplosa nel cuore della notte, svegliando numerosi residenti della zona di via Casa Papa. La deflagrazione ha danneggiato il marmo alla base della saracinesca dell’esercizio.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno avviato le indagini. Si ispezionano le immagini della videosorveglianza pubblica e privata della città della concia per risalire agli autori. Sentiti in caserma i proprietari del negozio per accertare ogni particolare che possa essere utile alle indagini.