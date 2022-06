Il cane finisce nel burrone a Manocalzati, lo salvano i vigili del fuoco La gioia della proprietaria che ringrazia i vigili del fuoco per la disponibilità e la gentilezza

I vigili del fuoco di Avellino, intorno alle 14, sono giunti a Manocalzati per una richiesta di aiuto di una donna che aveva segnalato la presenza di cucciolo di cane finito in un vallone. I caschi rossi, nonostante le difficoltà del luogo, hanno raggiunto la cagnolina e consegnata alla sua proprietaria. Ed è proprio lei che ha voluto ringraziare i vigili del fuoco:

"Volevo di cuore ringraziare tutta la squadra dei vigili del fuoco che oggi, intorno alle 14, è arrivata con prontezza a Manocalzati e ha salvato la vita di una cucciola raggiungendola in un vallone inaccessibile. Ringrazio la gentilezza, l'umanità, la disponibilità infinita che i vigili hanno dimostrato nei miei confronti e recuperando con coraggio la piccola. È sorprendente trovare tanta gentilezza. Nonostante il caldo e infiniti impedimenti. Ancora grazie".