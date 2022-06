Vandali per noia in centro e periferia ad Ariano: gesti stupidi e senza senso Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine

Un vandalismo sfrenato e per certi versi stupido e senza senso. Hanno agito per noia, con ogni probabilità nelle ore serali in luoghi già noti e continuamente presi di mira già in passato. Dal parcheggio Calvario in centro al piano di zona, nel popoloso rione Cardito. I danni maggiori all'interno del Silos dove ancora una volta gli imbecilli di turno si sono accaniti contro il sistema antincendio, portando via diversi estintori, sradicando le manichette e imbrattando pareti appena verniciate dagli operai del reddito di cittadinanza. Sul posto gli operai dell'ufficio tecnico comunale. Indagini sono in corso da parte della polizia municipale. Scritte indecifrabili invece in periferia tra la sede sede dell'ufficio postale, l'associazione Panacea e il dipartimento di salute mentale. Tra le scritte, una rivolta alle forze dell'ordine: "Digos infame", sulla quale indaga la polizia.