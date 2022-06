Colpo al Pastificio Graziano. Rubate trafile di bronzo: caccia ai ladri Manocalzati. Colpo da 70mila euro. Si ispezionato le immagini della videosorveglianza

Colpo da 70mila euro al pastificio Graziano di Manocalzati. Assalto al caveau del pastificio di Starze di Manocalzati e trafugate le trafile in bronzo per la lavorazione della pasta.

Un prezioso bottino quello portato via dai banditi. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Avellino. I malviventi sono riusciti a scassinare la cassaforte e a fare razzia di sei trafile tralasciando le altre in platino. Ieri mattina la drammatica scoperta dei proprietari dell’azienda. I militari hanno subito recuperato le immagini della videosorveglianza privata e pubblica per ottenere elementi utili alle indagini. Non si tratta di un unico colpo. Tra montereste e salernitano sono stati numerosi i furti messi a segno di pastifici artigianali. La preziosa strumentazione resta merce rara e ad alto costo per quanti siano interessati a produrre prodotti di primo livello.