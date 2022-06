Montella, in fiamme due casette del "Kaso Fest", si indaga L'intervento dei caschi rossi ha scongiurato il peggio

La squadra dei Vigili del Fuoco di Montella, alle 00.30 della notte appena trascorsa, sono intervenuti in piazza Degli Irpini, nei pressi del comune di Montella, per l'incendio di due casette in legno che dovevano servire nel fine settimana per il "Kaso Fest" una tre giorni dedicata alla degustazione del mondo caseario dell'Alta Irpinia. Le fiamme che hanno avvolto una delle casette, ed in parte una seconda, sono state spente mettendo in sicurezza l'area. Sul posto i Carabinieri di Montella per i rilievi di propria competenza.