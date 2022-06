Avellino, minacciava e picchiava la madre per farsi pagare la droga: arrestato I carabinieri hanno messo fine all'incubo di una donna di Castelbaronia

Minacciava e picchiava la madre per farsi consegnare denaro per comprare la droga; in due circostanze, l'ha spinta facendola cadere e causandole lesioni e traumi.

I Carabinieri della stazione di Castel Baronia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Benevento, nei confronti di un 27enne di Castel Baronia gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, minacce, tentata estorsione ed estorsione. Le indagini, svolte tra maggio e giugno, hanno consentito di ricostruire le vessazioni e le violenze perpetrate dal 27enne nei confronti della madre di 52 anni, con la quale conviveva.

Il figlio faceva continue richieste estorsive alla madre con violenze, ingiurie e minacce anche mediante il lancio di coltelli, il tutto per farsi consegnare denaro per l'acquisto di stupefacenti.