Sbanda, urta il guard-rail e l'auto prende fuoco: paura sull'A16 L'incidente all'altezza di Baiano. Il conducente provvidenzialmente estratto dal veicolo

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 17 di oggi sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, al km. 32,350 nel territorio del comune di Baiano, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava, urtava il guard rail si ribaltava e prendeva fuoco. Il conducente, un uomo straniero, è stato provvidenzialmente estratto dal veicolo in fiamme da altri automobilisti in transito, lo stesso è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Le fiamme che hanno avvolto l'auto sono state spente mettendo in sicurezza l'area.