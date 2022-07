Incidente a Flumeri: infermiera cade dalla moto a causa della strada dissestata Si stava recando al lavoro a San Nicola Baronia. E' ora in ospedale ad Avellino

Si stava recando tranquillamente al lavoro alla Rems di San Nicola Baronia, quando improvvisamente la sua moto è sbandata a causa dell'asfalto sconnesso e pericolosissimo.

E' quanto accaduto stamane lungo la strada provinciale 235 nel territorio di Flumeri all'inizio del rettilineo che porta alla zona industriale, alla IIA e ad altre aziende.

Un tratto di strada insidiosissimo e ad altissimo rischio soprattutto per chi viaggia in moto o in bici. Manca ogni protezione a partire dai guard rail in pessimo stato. Asfalto ridotto a ciottoli sporgenti e avvallamenti. La tragedia è sempre in agguato qui. E stamane è stata sfiorata solo per un soffio. La giovane infermiera, ventenne, si stava recando nella struttura sanitaria della Baronia. Ha perso il controllo ed è caduta rovinosamente a terra fino a far temere il peggio.

Ad allertare immediatamente i soccorsi un vigilantes della Cosmopol. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare la donna direttamente all'ospedale Moscati di Avellino. E' al momento sotto osservazione. Ad effettuare i rilievi e ad accertare l'esatta dinamica dell'incidente i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino.