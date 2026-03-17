Avellino: Palmiero tra i convocati per la sfida con il Sudtirol Domani (ore 20) la gara contro i bolzanini al "Partenio-Lombardi"

Luca Palmiero è regolarmente in gruppo e tra i convocati per la sfida Avellino-Sudtirol, in programma domani (ore 20) al "Partenio-Lombardi". Gestione del fastidio al ginocchio, accusato nel primo tempo del match vinto a Chiavari contro la Virtus Entella, ma anche nella scorsa settimana, lungo la preparazione verso la gara contro i biancocelesti, ma Palmiero è a disposizione di Davide Ballardini. Restano out Luca Pandolfi che non ha ancora superato la lesione di basso grado al retto femorale di sinistra e Filippo Reale, bloccato dalla scorsa settimana per la lesione al muscolo soleo di sinistra. Fuori ancora il lungodegente Andrea Favilli. Cosimo Patierno torna tra i convocati dopo aver scontato il turno di squalifica.

I calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne