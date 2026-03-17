Dissequestrata la palestra del Liceo Scientifico "Mancini" di Avellino Il presidente Buonopane: “Si chiude una lunga vicenda. Ora i lavori di adeguamento sismico”

Dissequestrata la palestra del Liceo Scientifico “Mancini” di via De Conciliis ad Avellino. La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino-Ufficio del Giudice Monocratico ha notificato alla Provincia l’ordinanza di dissequestro.

La Provincia procederà ora con gli interventi di adeguamento sismico della struttura per consentire agli studenti di svolgere le attività scolastiche all’interno.

“Grazie a questo provvedimento – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane – si chiude una vicenda che ha avuto inizio nel mese di novembre del 2017. L’intervento che si andrà a eseguire rientra nel progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del complesso

immobiliare del Liceo Mancini. La Provincia ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del PR Campania FESR 2021–2027, Asse 2, Obiettivi Specifici 2.1 e 2.4, Azioni 2.1.3 e 2.4.4 per complessivi 13.156.402,01 di euro. C’è dunque soddisfazione. Il Tribunale di Avellino ha accolto la nostra richiesta che ci consente di realizzare quanto previsto dalla nostra programmazione sull’edilizia scolastica”.

Il progetto nel suo complesso prevede un articolato insieme di interventi volti al miglioramento delle prestazioni sismiche dell’edificio, con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza strutturale a tutela dell’intera comunità scolastica. Parallelamente, sono programmati lavori di efficientamento energetico, attraverso l’installazione di nuovi impianti tecnologici ad alta efficienza, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, nonché al miglioramento del comfort.

Particolare attenzione è rivolta alla rifunzionalizzazione degli ambienti interni, che saranno adeguati alle esigenze didattiche contemporanee e concepiti come spazi di relazione, aggregazione e supporto alle attività scolastiche. Il progetto contempla, inoltre, il recupero e la completa riqualificazione della palestra, restituendo alla scuola e alla città uno spazio pienamente funzionale e sicuro per le attività sportive.