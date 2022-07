Incidente stradale a Salerno, ancora gravi i 4 giovani di Forino Sono ancora sotto osservazione dei medici del Ruggi i giovani coinvolti nel sinistro

Versano ancora in gravi condizioni i 4 ragazzi di Forino rimasti coinvolti in un incidente stradale che si è verificato sulla tangenziale di Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto con a bordo quattro ragazzi ha carambolato contro entrambi i guardrail. I quattro feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove sono tuttora ricoverati, non in pericolo di vita. Dei quattro feriti, due ragazze sono di Forino. Fondamentali per ricostruire la dinamica dei fatti saranno le testimoniante e le immagini delle telecamere di sicurezza.