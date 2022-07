Brucia residui nel suo terreno: denunciato 50enne di San Michele di Serino I servizi di controllo dei carabinieri di Solofra volti al contrasto degli incendi boschivi

Residui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: i carabinieri della compagnia di Solofra hanno denunciato un 50enne di San Michele di Serino per “Smaltimento illecito di rifiuti”.

L’uomo avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla pulizia del proprio terreno. Tale condotta, oltre ad essere particolarmente pericolosa, provoca un evidente senso di fastidio e molestie alle persone per l’alta concentrazione di fumo nell’aria. I carabinieri, alla luce degli elementi raccolti, hanno dunque deferito il predetto in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

I servizi predisposti dal comando Provinciale dei carabinieri di Avellino, volti al contrasto degli incendi boschivi e della pratica dell’abbruciamento dei residui forestali e vegetali continueranno ininterrottamente in tutta l’Irpinia.