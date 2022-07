Cade dallo scooter, centrato da un'auto mentre va a scuola: paura ad Ariano L'incidente è avvenuto lungo la statale 90 delle puglie all'ingresso di Rione Martiri

Stava percorrendo la statale 90 delle puglie, lungo la Variante, all'ingresso di rione Martiri quando improvvisamente è stato centrato da un'auto in uscita da un'area di servizio, dove aveva appena fatto rifornimento di carburante. Paura per un 17enne di Melito Irpino che in quel momento si stava recando in sella al suo scooter all'istituto professionale di via Villa Caracciolo. Giunto all'altezza della Zp petroli è stato travolto da una fiat 500 condotta da una donna di Accadia in provincia di Foggia. Quest'ultima si è subito fermata per assicurarsi delle condizioni del ragazzo. E' stato il titolare della stazione di rifornimento ad allertare immediatamente i soccorsi e far rallentare le auto in transito lungo la trafficata arteria, per evitare ulteriori conseguenze. E' giunta poi un'ambulanza del 118 da Montecalvo Irpino insieme alla polizia municipale. In supporto anche un equipaggio della pubblica assistenza Vita di passaggio in quel momento. Gli agenti intervenuti sul posto ha ascoltato entrambe le persone coinvolte nell'incidente al fine di ricostruire la dinamica. Le condizioni del 17enne fortunatamente non destano preoccupazione ma lo spavento è stato notevole per tutti. Mattinata di incidenti sulla statale 90 delle puglie. Due auto fuori strada senza gravi conseguenze all'altezza della frana di Montaguto.