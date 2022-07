Mugnano del Cardinale. Muore a quattro anni, indagata la mamma Ad indagare la Procura della Repubblica di Nola che dovrà far luce sulla tragedia

Si indaga sulla morte di una bambina di Mugnano del Cardinale, avvenuta nell'ospedale di Napoli. La piccola di 4 anni era affetta da una grave patologia neurodegenerativa, proprio per questo motivo era in ospedale. Ma qui, i medici e infermieri hanno notato alcune lesioni sul corpo. Non si sa se sono legate alla sua malattia o dovute a maltrattamenti. Proprio per questo motivo il magistrato di turno ha disposto l'esame autoptico. La mamma della piccola, originaria di Saviano, risulta indagata. Ad indagare la Procura della Repubblica di Nola che dovrà far luce sulla tragedia che scosso la comunità di Mugnano del Cardinale.