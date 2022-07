Lieto fine per la 22enne scomparsa ieri: ritrovata a Santo Stefano Sole Da ieri le ricerche sono andate avanti per ore. Stamane il lieto fine

I Vigili del Fuoco di Avellino, su segnalazione dei Carabinieri di Solofra, dalla tarda serata di ieri 12 luglio, hanno partecipato alla ricerca di una ragazza di 22 anni, residente ad Avellino ma domiciliata a Santo Stefano del Sole, la quale si era allontanata dal proprio domicilio senza più dare notizie di se. Le ricerche effettuate in nottata hanno dato esito negativo, ma nella mattinata di oggi 13 luglio, il proprietario di un agriturismo di Santo Stefano Del Sole, situato in località Sorgive, ha notato un'autovettura in sosta e ha avvertito i Carabinieri. Immediatamente si è levato in volo un elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Pontecagnano, il quale ha individuato l'area e una volta atterrati, in collaborazione con il proprietario dell'azienda agrituristica, e una squadra del Comando di via Zigarelli, hanno ritrovato la ragazza, visibilmente scossa, ma in discrete condizioni di salute, è stata affidata ai sanitari del 118 fatti intervenire, i quali ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche.