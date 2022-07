Il Covid continua a fare vittime: due morti nell'ospedale di Ariano Irpino L'Asl annuncia il decesso di due pazienti al Frangipane: resta allerta massima

Si continua a morire di Covid. E l'Irpinia paga un prezzo ancora alto. Il comunicato dell'Asl di Avellino conferma che due pazienti sono stati uccisi dal virus. E' successo all'ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino, comune tristemente noto in Campania per essere stato il primo comune dichiarato "zona rossa" nella prima fase drammatica della pandemia. Le vittime sono un 82enne di Teora e una 92 enne di Sirignano. Intanto presso il Presidio ospedaliero di Ariano Irpino sono ricoverati 12 pazienti, positivi al Covid: 7 in Degenza ordinaria (Area Covid), 2 in Sub Intensiva (Area Covid), 1 in ortopedia, 2 in cardiologia.