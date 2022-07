Emergenza Covid, muore una 83enne di Sant'Andrea di Conza All'ospedale di Ariano Irpino sono ricoverati 14 pazienti

Ancora un decesso a causa del Covid. Nell'area dedicata ai malati covid, è deceduta presso l'ospedale di Ariano Irpino una 83enne di Sant’Andrea di Conza. Attualmente presso il nosocomio arianese sono ricoverati 14 pazienti, positivi al Covid: 9 in degenza ordinaria (Area Covid) 2 in Sub Intensiva (Area Covid) un in ortopedia, 2 in cardiologia.