Avellino: danni e ragazzini ubriachi, troppe illegalità nel centro storico Qualche giorno fa è stata sfondata la vetrata del negozio del fioraio situato nei pressi del Duomo

Ora è davvero allarme nel centro storico di Avellino. E bisogna intervenire prima che si verifichi qualcosa di tragico. L'alcol venduto a prezzi stracciati ai minorenni sta causando danni gravissimi. Ieri sera diversi ragazzini sono stati soccorsi perchè in stato di evidente stato di ebbrezza per aver abusato di sostanze alcoliche.

C'era di barcollava, chi vomitava sotto i portoni. E sono sempre più numerosi i residenti che chiedono ai vigili urbani e alla polizia di effettuare controlli su come avviene la vendita di bevande alcoliche e se tutti i locali aperti nella parte antica della città siano in regola con le autorizzazioni amministrative. Ma c'è ormai un problema di vivibilità che rasenta l'ordine pubblico.

Qualche giorno fa è stata sfondata la vetrata del negozio del fioraio situato nei pressi del Duomo, non è chiaro se sia stato proprio un ragazzino in stato di ebbrezza. E, intanto, la questura di Avellino sta svolgendo indagini accurate dopo il caso delle due donne accerchiate e minacciate da un gruppo di teppisti mentre cercavano di raggiungere la loro abitazione sempre nella zona del Duomo.

C'è, indubbiamente, un clima di tensione, che non può essere più ignorato da forze dell'ordine e amministrazione comunale. Si era parlato di rispetto delle regole da parte della vicesindaca Nargi, ma c'è più di una situazione di illegalità in centro storico, anche di tipo urbanistico, documentata dalle denunce presentate da alcuni residenti. Sarebbe il caso di fare piena luce e di non sottovalutare un problema che rischia davvero di degenerare in una situazione di tensione e di evidente pericolosità.