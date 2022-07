Avellino, bimbo rischia di annegare in piscina: trasferito al Santobono Il piccolo è in terapia intensiva all'ospedale di Napoli, dopo l'incidente avvenuto ai campi estivi

Rischia di annegare in piscina, ora si trova all’ospedale Santobono di Napoli, in terapia intensiva. Il drammatico incidente è accaduto ai campi estivi del Country Sport di Avellino. Il bimbo di 4 anni, era insieme ad altri piccoli, ieri mattina, quando si è verificato l’episodio. Una sequenza dei fatti che non è ancora del tutto chiara. Il bimbo con molta probabilità è caduto in acqua e sono stati gli stessi responsabili dei campi estivi e della struttura a soccorrere per primi il bambino, che aveva già perso i sensi. Sul posto è arrivato immediatamente il 118. Il bambino, grazie alle manovre di rianimazione dei soccorsi, si è ripreso. Ma è stato comunque trasportato prima al Moscati e successivamente al Santobono, a bordo di un’ambulanza con rianimatore.