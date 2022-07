Covid, nuova fiammata in Irpinia: raffica di contagi ad Avellino e Ariano Irpino 775 positivi su 3254 tamponi, percentuale del 23.82 per cento in provincia. Ad Avellino 124 infetti

Contagi alti anche a Serino, Atripalda, Montemiletto e Solofra