Avellino, ancora un anziano si arrende al Covid: l'ultima vittima aveva 81 anni Il paziente di Sirignano era stato trasportato alla Città ospedaliera nel tardo pomeriggio di ieri

Il covid non si ferma in Irpinia. Dall'azienda Moscati di Avellino arriva la conferma ufficiale di un'altra vittima. E' ancora una volta un anziano ad arrendersi al virus: non ce l'ha fatta un paziente di 81 anni di Sirignano, trasportato alla Città ospedaliera nel tardo pomeriggio di ieri. Era ricoverato nell’area Covid del Pronto soccorso dell’Azienda Moscati.