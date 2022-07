Tir in fiamme sull'autostrada, decine di pedane di plastica in fumo E' accaduto all'altezza di Montemiletto. Ci sono volue due ore per spegnere il rogo

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 17 di oggi 27 luglio, sono intervenuti sull'autostrada A 16, Napoli - Canosa, al Km. 59 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Montemiletto subito fuori alla galleria, per un incendio che ha interessato un autoarticolato in transito, che trasportava pedane in plastica.

Ci sono volute più di due ore e tre squadre del Comando di via Zigarelli per spegnere le fiamme che hanno avvolto il pesante automezzo proveniente dal Beneventano e diretto in una fabbrica di Pratola Serra. Durante le operazioni di soccorso è stata chiusa al traffico la corsia in direzione Napoli.