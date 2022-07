Ferragosto in carcere ad Avellino, l’iniziativa del Partito Radicale Il 16 agosto a Bellizzi per verificare stato dei detenuti e del personale

Arriva anche ad Avellino, l’iniziativa del Partito Radicale nazionale per verificare lo stato dei detenuti e del personale della casa di reclusione di Bellizzi. Anche la Casa Circondariale di Avellino, quest’anno sarà oggetto dell’iniziativa “Ferragosto in carcere”. Martedì 16 Agosto alle ore 10 su iniziativa del Partito Radicale nazionale e dei suoi parlamentari, una delegazione di professionisti prescelti avrà il compito di verificare le condizioni interne alla struttura e quindi le condizioni dei detenuti, degli agenti, degli educatori e della direzione, in particolare non mancherà la richiesta di far rientrare in servizio le OSS, figure professionali necessarie, fino alla regolare scadenza del contratto. I professionisti irpini individuati e incaricati in relazione alle specifiche competenze e professionalità sono l’avvocato Gaetano Ferretti del Foro di Avellino, il professor Salvatore Pignataro docente universitario di Criminologia Investigativa e Tecniche di Indagine nonché presidente regionale Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania, insieme agli operatori socio-sanitari Rosaria Fioravanti e Mario Iuliano.