Grave incidente a Grottaminarda: anziano sbalzato fuori dall'auto Carambola sulla statale 91, il bilancio è di due feriti

Schianto violentissimo tra due auto stamane lungo la strada statale 91 a Grottaminarda all'altezza di un distributore di carburante. Per cause in corso di accertamente una fiat panda si è scontrata con una opel zafira.

Ne è nata una pericolissima carambola a tal punto che un anziano alla guida della prima vettura è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, sull'asfalto, riportando un violento trauma cranico.

L'uomo un 73enne di Flumeri è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino dai sanitari del 118 dove attualmente è sotto osservazione. Affidato alle cure mediche anche il 72enne di Zungoli che era insieme al figlio all'interno dell'opel, diretto in ospedale ad Avellino per un controllo sanitario.

Entrambe le vetture viaggiavano in direzione Grottaminarda. E' stato uno spavento enorme. Un incidente che solo per un soffio non è finito in tragedia. Sul posto sono giunti rapidamente i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino i quali hanno subito attivato la macchina dei soccorsi. La strada di proprietà della provincia è stata chiusa in entrambe le direzioni, in attesa dei rilievi, dello sgombero dei due mezzi e del materiale finito sulla carreggiata.