Vile aggressione subita da un infermiere al pronto soccorso del Moscati La denuncia del NurSind e l'avvio delle indagini

"Vile ed inaccettabile aggressione subita da un infermiere del pronto soccorso nel turno di pomeriggio del tre agosto all'ospedale Moscati di Avellino." A denunciarlo in una nota è il segretario territoriale Romina Iannuzzi e aziendale NurSind Michele Rosapane.

"Ancora una volta siamo a denunciare un aggressione nei confronti degli infermieri, nel caso specifico un parente di un paziente non accettava di recarsi in sala d'attesa mentre gli infermieri cercavano di assistere il fratello. All'invito degli infermieri di uscire dal triage e a dirigersi verso la sala d'attesa esterna, l'operatore sanitario è stato aggredito verbalmente e fisicamente, spintonandolo e tentando di schiaffeggiarlo. La nostra organizzazione sindacale esprime massima solidarietà al collega aggredito ed è pronta a mettere a disposizione di quest'ultimo il proprio studio legale per una eventuale denuncia penale nei confronti dell'aggressore.

Le aggressioni agli operatori sanitari sono un fenomeno in costante crescita, è inaccettabile che in un paese civile gli infermieri vengano quotidianamente aggrediti e gli aggressori non subiscano delle pene esemplari.

Chiediamo all'azienda che per ogni operatore sanitario aggredito quest'ultima si costituisca parte civile in un eventuale processo."