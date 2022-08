Aggressioni al personale sanitario: serve presenza fissa delle forze dell'ordine Appello di Borrelli ai prefetti e questori delle zone più a rischio

"Le ultime due aggressioni avvenute contro il personale medico al Moscati di Avellino e al San Paolo di Napoli ripropongono ancora una volta il tema della violenza nei pronto soccorso. Circa il 90% degli atti di violenza sono avvenuti nell'ultimo anno in ospedali del napoletano e del casertano. La situazione è insostenibile e trovo assurdo che ancora ad oggi non sia stato previsto da parte dei prefetti e dei questori delle aree più colpite la presenza fissa nei pronto soccorso delle forze dell'ordine. Purtroppo la stragrande maggioranza dei protagonisti di atti violenti e delinquenziali nei nostri ospedali non ha ricevuto condanne. In questo modo è passata l'idea che il personale medico può essere picchiato, insultato o denigrato senza alcuna conseguenza. Per non parlare dei danni causate alle strutture. Il mio timore è che tutto ciò porti in tempi rapidi a una fuga di massa i medici, infermieri e oss dai pronto soccorso" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.