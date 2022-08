Agguato in carcere ad Ariano: pestaggio ai danni di due poliziotti penitenziari L'Osapp: "Trasferire subito fuori regione i detenuti violenti e pericolosi"

Un vero e proprio agguato. Calci e pugni lungo le scale. Il bilancio è di due poliziotti penitenziari in ospedale al Frangioane.

Ennesima grave aggressione ai danni della polizia penitenziaria, all'interno del carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino. Ne dà notizia in una nota la segreteria provinciale Osapp di Avellino. "Ancora una volta siamo dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Frangipane."

L'Osapp non ci sta a questo massacro: "Lo stiamo denunciando da anni. Ripianamento degli organici, dotare di strumenti adeguati per fronteggiare detenuti rivoltosi e violenti, revisione dei circuiti penitenziari, istituzione di un nucleo locale traduzioni e piantonamenti ad Ariano Irpino.

A nulla sono valsi i numerosi sforzi posti in essere dal direttore della casa circondariale arianese Maria Rosaria Casaburo, se poi Prac e Dap ci hanno abbandonato da decenni. Abbiamo una situazione davvero preoccupante e denunciata da tempo. Abbiamo 23 poliziotti distaccati in uscita verso altre sedi regionali e nazionali e solo 7 in entrata ad Ariano Irpino. Già questo dimostra la disorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria, incapace di gestire al meglio le esigue risorse umane presenti in Campania ed in particolar modo nella casa circondariale di Ariano Irpino, sede disagiata e sprovvista anche di una idonea caserma agenti per consentire di alloggiare al numeroso personale che proviene da fuori provincia e regione."

L'Osapp esprime piena solidarietà al personale vittima di questa ennesima aggressione a poca distanza di tempo e si auspica che i detenuti violenti che aggrediscono i poliziotti vengano immediatamente trasferiti fuori regione, per dare un segnale e soprattutto ripristinare serenità e normali condizioni lavorative ai poliziotti penitenziari.