Commerciante cinese ucciso a martellate, il pm Toscano autorizza la cremazione Ok ai funerali secondo il rito della religione cinese

In seguito alla richiesta del legale della famgilia di Gao Yuancheng, il cinese ucciso a martellate nel suo negozio, il pm del tribunale di Avellino, Vincenzo Toscano ha concesso la cremazione della salma del 59enne vittima della furia omicida di Robert Omo. L'avvocato Costantino Sabatino, aveva fatto richiesta al magistrato per volontà della famiglia di Gao, di voler svolgere le esequie del congiunto secondo il rito della loro religione, ovvero con la cremazione della salma. Il pm Toscano ha, dunque, autorizzato la famiglia a tale preocedura. Il difensore dei familiari ringrazia pubblicamente il sostituto procuratore "per la sensibilità e la celerità nell’emettere il provvedimento: in un momento così difficile per questa famiglia sono cose importanti per ridare loro fiducia e un minimo di serenità". I funerali con molta probabilità si terranno lunedì.