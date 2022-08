Partito il nuovo servizio 118 in Irpinia: una garanzia per le aree interne Incidente nella notte ad Ariano lungo la strada provinciale 414 con l'impiego di diverse ambulanze

Se la caveranno in pochi giorni, i giovani rimasti coinvolti nella notte in un pauroso incidente lungo la strada provinciale 414 che da Ariano porta a Montecalvo Irpino. Sul posto sono giunte più ambulanze. Ed è stato un banco di prova per il nuovo servizio 118 della Asl di Avellino. Una notte di super lavoro per le postazioni Irpine collocate nelle aree interne, tra Savignano, Montecalvo, Zungoli, Ariano Grottaminarda. Una conferma delle ottime scelte aziendali e dell'efficienza dei nuovi mezzi e presidi fortemente voluti dall'ex direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante e dal suo staff aziendale.

Sul posto sono intervenute con celerità la postazione Stie 118 di Montecalvo e Zungoli,le postazioni Saut di Ariano e Grottaminarda che hanno avuto un gran da fare, e la postazione Stie di Savignano Irpino, che resta sempre una sicurezza per gli interventi nella zona crocevia sul versante Cervaro al confine con la vicina provincia di Foggia. La centrale operativa del 118 come sempre, in maniera professionale e risolutiva , coordina e gestisce tutto ciò che avviene in provincia.