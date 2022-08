Maltempo: campagne nuovamente flagellate e strade allagate in Irpinia Colata di fango, danni e disagi ad Altavilla Irpina

Coltivazione nuovamente flagellate, smottamenti e strade allagate in Irpinia. Colata di fango e grandine in Irpinia. Danni e disagi soprattutto ad Altavilla e sul versante medio valle Calore a Montemiletto. A distanza di pochi giorni una nuova pesante mazzata per le coltivazioni già provate da una lunga siccità e una primavera anomala.

Nei giorni scorsi una violenta grandinata aveva distrutto vigneti e uliveti in alta irpinia arrecando danni ingenti a diverse aziende tanto da mobilitare sindaci del territorio e Coldiretti. Della questione è stato interessato il vice presidente della commissione regionale agricoltura, Maurizio Petracca, al fine di chiedere il riconoscimento dello stato di calamità.

Situazione ulteriormente peggiorata con le precipitazioni di oggi in provincia. Le previsioni del resto lo avevano annunciato.

La protezione civile della Regione Campania aveva emanato proprio poche ore prima un avviso di criticità meteo per piogge e temporali di colore giallo valido fino alle 21 di domani, martedì 9 agosto, sull'intero territorio regionale.

Si prevedono, rovesci e temporali sparsi, anche intensi in talune aree. I temporali, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale: potrebbero essere improvvisi e dar luogo anche a fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi.

Sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.

La protezione civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti in ordine al rischio idrogeologico, in linea con i rispettivi Piani comunali. Si raccomanda altresì di prestare attenzione al verde pubblico, per la possibile caduta di rami o alberi.