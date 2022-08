Maltempo, strade allagate e fognature saltate. Danni anche per la grandine Un violento acquazzone si è abbattuto sull'Irpinia. Super lavoro dei vigili del fuoco

E' bastato poco per mandare il tilt la viabilità ad Avellino e provincia. L'acqua, e in qualche zona anche la grandine, ha causato seri danni a cominciare dai raccolti, a seguire con le strade e fognature saltate. La zona di Valle, ma anche lungo il ponte della Ferriera, Monteforte Irpino le strade sono diventate immediatamente dei fiumi in piena, trascinandosi fango e detriti a valle. La zona dell'uscita dell'autostrada di Avellino Est ha completamente sommerso le auto in transito. I vigili del fuoco sono al lavoro per le decine di telefonate giunte al centralino del 115.