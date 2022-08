Avellino, omicidio Gioia: Giovanni Limata nomina un nuovo difensore Sarà il penalista Rolando Iorio a difendere il 23enne nelle ultime fasi del processo di primo grado

Novità sul fronte giudiziario per l'omicidio di Aldo Gioia. Il suo assassino, il giovane Giovanni Limata, ha nominato come suo difensore di fiducia l'avvocato penalista Rolando Iorio.

Quando la vicenda giudiziale è oramai al capolinea, almeno per quel che concerne il primo grado di giudizio, il 23enne di Cervinara decide di fare la scelta di cambiare difesa. L'avvocato Rolando Iorio, già difensore di fiducia di Felice Maniero, Angelo Izzo, Augusto La Torre, nonchè del Clan Sibillo di Napoli e del Clan Terracciano sempre di Napoli, già questa mattina si è recato nel carcere di Avellino per discutere con il giovane in merito alle prossime scelte processuali e difensive.

La prossima udienza dinanzi alla Corte di Assise del Tribunale di Avellino è fisssata per il prossimo 28 settembre 2022.