Fiume di fango e detriti travolge il centro storico di Monteforte, è emergenza Allagati i locali al piano terra, danni ingenti e famiglie bloccate in casa

Un fiume di fango e detriti si è abbattuto sul centro storico del comune di Monteforte. Come già è accaduto due anni fa, a settembre del 2020, il primo temporale estivo ha portato giuù dalla montagna una valanga di acqua e fango che ha travolto strade e abitazioni. Per fortuna non si registrano feriti ma i danni sono ingenti, ai locali commerciali, ai ristoranti e soprattutto al Palazzo della Farmacia.

Sul posto Vigili del fuoco e Protezione Civile.I caschi gialli sono intervenuti in più punti per salvare alcune famiglie che erano rimaste bloccate ai piani superiori, in altri casi si è dovuto procedere con l'evacuazione.

Il sindaco Costantino Giordano sta monitorando la situazione e ha allertato la popolazione: "Massima attenzione: uscite soltanto se è indispensabile! Mi raccomando la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e via Nazionale". Questo l' appello sui canali istituzionali.

L'allerta meteo è stato intanto prorogato. La situazione resta critica e nelle prossime ore si prevedono copiose precipitazioni. Massima attenzione ai costoni rocciosi e ai comuni a valle particolarmente esposti al rischio idrologeologico, a Monteforte, Mercogliano, ma anche nella Valle Caudina e nella Valle del Sabato.