Alluvione a Monteforte Irpino, De Luca: la Regione pronta a scendere in campo Il giorno dopo si contano i danni contano nel comune irpino

Il giorno dopo l'alluvione di Monteforte Irpino, si contano i danni e le reazioni sono centinaia da parte di politica e società civile. Il governatore De Luca questa mattina, attraverso un messaggio pubblicato sui suoi cnali social ha detto: «Nella serata di ieri ho sentito il sindaco di Monteforte Irpino per gli aggiornamenti sulla situazione verificatasi a seguito dei violenti temporali del pomeriggio di ieri. Apprezzamento è stato espresso per il tempestivo intervento della Protezione Civile, dei volontari, di Sma e Comunità Montana. Si continua a lavorare. Nelle prossime ore, non appena risolta l'emergenza, concorderemo gli interventi necessari che la Regione è pronta a mettere in campo.

Anche l'ex sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia ha espresso vicinanza alla comunità di Monteforte Irpino: «Scene simili già le avevamo viste pochissimi anni fa

ringrazio di cuore il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Ing. Mario Bellizzi e tutti i vvf di Avellino impiegati. Un grazie speciale ai componenti del MO.EC (modulo per microcalamità) che abbiamo inviato da Frosinone. Grazie a tutti. A Costantino Giordano Sindaco di Monteforte e a tutti i montefortesi la mia totale vicinanza».