Alluvione a Monteforte, si contano i danni: la farmacia è devastata Politici, amministratori e istituzioni oggi in campo a Monteforte Irpino

C’è ancora apprensione nei comuni a rischio idrogeologico per la nuova allerta meteo prevista da questa sera, fino a domani. A Monteforte Irpino si contano i danni dopo l’alluvione di ieri che ha distrutto auto e abitazioni e strutture comunali. La furia del fango e dell’acqua ha completamente devastato la farmacia del paese. Un danno ingente non solo economicamente ma anche alla comunità che al momento non ha più il servizio.

Questa mattina riunione tecnica al Comune tra sindaco e istituzioni. Il responsabile tecnico della Protezione Civile Campania Italo Giulivo ha parlato di calamità naturali che purtroppo non sono prevedibili. I danni a Monteforte son ingenti ma la macchina dei soccorsi è da ieri sul posto per ripristinare lo stato del luoghi, ma la paura resta per la nuova allerta di questa sera. Anche il sindaco Costantino Giordano, che ha immediatamente ringraziato quanti hanno manifestato vicinanza, a cominciare dal Governatore Vincenzo De Luca che ieri ha subito chiamato il primo cittadino, annunciano il suo impegno per Monteforte.

Questa mattina nel comune irpino è giunto anche il presidente Federfarma Avellino - Campania Mario Flovilla per manifestare la sua vicinanza ai colleghi farmacisti, annunciando che da parte di Federfarma ci sarà il massimo impegno per trovare al più presto una soluzione. “I danni sono ingenti - ha dichiarato il presidente - si aggirano sui 300mila euro. Ma noi, insieme al sindaco, ci siamo impegnati per cercare di trovare una soluzione per l'importante servizio