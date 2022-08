Cambio al vertice in Polizia, Lisa Iovanna dirige l'ufficio Immigrazione Il questore ha accolto il nuovo Funzionario di Polizia che prende il posto della dottoressa Lanni

Avvicendamento ai vertici della Questura – Il Questore di Avellino Maurizio Terrazzi ha accolto il nuovo Funzionario di Polizia - Primo Dirigente della Polizia di Stato - dottoressa Lisa Iovanna, che ha assunto la direzione della Divisione di Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione. Nel corso di un breve, cordiale incontro il Questore, nel sottolineare l’importanza dell’incarico conferitole, ha formulato il più cordiale benvenuto al Funzionario, augurandogli i migliori auspici di proficuo lavoro. La dottoressa Iovanna è entrata nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel marzo del 2000.

Dopo la prima assegnazione alla Questura di Belluno è stata trasferita presso la Questura di Palermo, dove ha ricoperto molteplici incarichi tra i quali: funzionario addetto presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto, portavoce del Questore, nonché responsabile dell’Ufficio Misure di Prevenzione Personali e Patrimoniali della Divisione Anticrimine.

Successivamente è stata trasferita presso il Commissariato Centro di Palermo che ha diretto negli ultimi sei anni fino al trasferimento in Irpinia. Al termine della presentazione del nuovo Dirigente, il Questore Terrazzi ha altresì colto l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento alla dottoressa Giuseppina Lanni, in quiescenza per raggiunti limiti di età, per la professionalità e l’impegno profusi nel periodo di permanenza alla Divisione PASI, diretta negli ultimi tre anni.