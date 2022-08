Maltempo a Monteforte, i poliziotti salvano un anziano intrappolato in casa Danni a Torelli e Alvanella. Strade allagate e interdette al traffico

Il maltempo non da’ tregua. Ieri sera ansia e paura per i cittadini della parte bassa di Monteforte Irpino. La pioggia ha creato danni a Torelli e Alvanella, con strade allagate e interdette al traffico. In particolare, proprio a Monteforte Irpino, gli agenti della polizia di Avellino sono intervenuti in un’abitazione dove abita un anziano signore che preso dallo spavento aveva richiesto l’intervento del 113. L’anziano vive solo ed era rimasto intrappolato in casa a causa del fango che si era accumulato davanti alla sua porta. I poliziotti si sono messi la lavoro per ripulire la zona e liberarlo.