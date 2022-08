Avellino, si lancia dal terzo piano e muore: dramma in via Colombo Il 45enne ucraino è finito sull'asfalto, morendo sul colpo

Un volo dal terzo piano di un palazzo di via Colombo. E' così morto un 45enne di origine ucraina. Il dramma si è consumato in serata al civico 36. L'uomo è finito sull'asfalto, nella corsia preferenziale della metro leggera. Sul posto la polizia, un'ambulanza e il medico legale. Il tratto di strada è stato chiuso dalla polizia municipale per permettere agli operatori di eseguire tutti i rilievi. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa.

Non si conoscono i motivi del gesto. Indaga la polizia.