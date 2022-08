Malore in bici, si accascia e muore sulla 90 bis: tragedia a Casalbore A nulla è valso ogni soccorso, per il 58enne non c'è stato nulla da fare

Stava percorrendo in bici la 90 bis insieme ad una comitiva di amici, quando improvvisamente colto da un malore si è accasciato ed è morto. La tragedia poco distante dal bivio di Casalbore alla località Bellavista in direzione Buonalbergo. E' successo tutto in pochi secondi. Non c'è stato il tempo di capire nulla.

"Ho sentito un tonfo, mi sono girato e Pietro - questo il nome della vittima - era già a terra. In un primo momento il pensiero è andato ad un guasto, poi ci siamo accorti della gravità della situazione. Non dava più segni di vita. Da quell'asfalto bollente non si è più rialzato." E' il triste e doloroso racconto di chi era insieme alla vittima.

Sul posto tre ambulanze del 118 giunte con immediatezza da Montecalvo, Savignano e Grottaminarda oltre ad un elicottero dall'alto. I soccorritori hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo. Un'ora di tentativi rivelatisi purtroppo inutili. Nonostante la rete di emergenza sempre attiva su questo territorio crocevia e ad alto rischio non c'è stato nulla da fare.

A ricostruire la dinamica dell'accaduto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino. Inchiesta coordinata dalla procura di Benevento informata dell'accaduto.