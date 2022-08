Tragedia nel serinese: uomo trovato morto in casa Si tratta di un 72enne: si è tolto la vita inutili i soccorsi

Dramma nel serinese dove un uomo è stato trovato morto in casa. Il male di vivere miete un’altra vittima in Irpinia. Questa volta il dramma si è consumato a San Michele di Serino. Un 72enne del posto è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. E’ stato il figlio a fare la scioccante scoperta. L’anziano si è tolto la vita impiccandosi. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di salvarli. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra. La salma è stata subito liberata e riaffidata ai familiari per poter dare l'ultimo saluto al 72 con la celebrazione dei funerali. Sconcerto e dolore nella comunità di San Michele di Serino e nei comuni vicini. Tutti i compaesani sono vicini ai familiari e chiedono silenzio e preghiere, in queste ore così tragiche per tutta la comunità.