Autoarticolato in fiamme lungo la statale 90: caos a Savignano scalo Scongiutato il peggio grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco

Un autoarticolato carico di balle di fieno ha preso fuoco mentre era in viaggio lungo la statale 90 delle puglie. E' successo all'alba a Savignano scalo. Il mezzo partito da Troia in provincia di Foggia era diretto a Pietravairano nel casertano.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda supportata anche da un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino. Le fiamme che hanno avvolto il pesante automezzo sono ancora in corso di spegnimento. L'autista oltre un comprensibile spavento non ha subito nessuna conseguenza. Inevitabili i disagi soprattutto per i mezzi pesanti sia in direzione Napoli che Foggia non essendoci percorsi alternativi agevoli.